По его словам, Путин и Трамп встретятся сегодня на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне.

Самолет американского президента уже прибыл в Шэньчжэнь, где у него состоится трехсторонняя встреча с китайским лидером Си Цзиньпином и Путиным.

Проведение переговоров планируется на завтра, 19 ноября, на полях саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).

Напомним, сегодня, 18 ноября, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне, которые продолжались более двух часов. Лидеры заявили о единстве позиций и обсудили формирование "многополярного мира".