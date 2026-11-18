Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться сьогодні у Китаї.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " РИА Новости ".

За його словами, Путін і Трамп зустрінуться сьогодні на урочистому прийомі у китайському Шеньчжені.

Літак американського президента вже прибув до Шеньчженя, де у нього відбудеться тристороння зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та Путіним.

Проведення переговорів планується на завтра, 19 листопада, на полях саміту АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели двосторонні переговори в Шеньчжені, які тривали понад дві години. Лідери заявили про єдність позицій і обговорили формування "багатополярного світу".