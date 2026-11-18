В Кремле заявили, что Путин и Трамп встретятся сегодня в Китае
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся сегодня в Китае.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
По его словам, Путин и Трамп встретятся сегодня на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне.
Самолет американского президента уже прибыл в Шэньчжэнь, где у него состоится трехсторонняя встреча с китайским лидером Си Цзиньпином и Путиным.
Проведение переговоров планируется на завтра, 19 ноября, на полях саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).
Напомним, сегодня, 18 ноября, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне, которые продолжались более двух часов. Лидеры заявили о единстве позиций и обсудили формирование "многополярного мира".
Диктатор назвал китайского лидера "другом", заявил, что страны работают "спина к спине", а также отметил рост туристического потока на 43% благодаря введению безвизового режима между РФ и КНР.
Главное о предстоящих переговорах, есть ли среди тем Украина и какие опасения возникают у Европы - читайте в материале РБК-Украина.