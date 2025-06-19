У Кремлі заявили про майбутній візит Путіна до Китаю: розкрили дату

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай стверджує про нейтралітет відносно повномасштабної війни країни-терориста Росії проти України та закликає до "мирного врегулювання через переговори". Водночас він уникає прямих оцінок агресії Москви та стверджує про "повагу до суверенітету всіх країн".

Також Пекін не підтримує санкції Заходу проти Москви та зберігає з нею економічне та політичне партнерство.

Нещодавно голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко заявив, що Китай систематично постачає Росії компоненти, які мають військове призначення.

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