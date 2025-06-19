В Кремле заявили о предстоящем визите Путина в Китай: раскрыли дату

Позиция Китая относительно войны в Украине

Китай утверждает о нейтралитете в отношении полномасштабной войны страны-террориста России против Украины и призывает к "мирному урегулированию через переговоры". В то же время он избегает прямых оценок агрессии Москвы и утверждает об "уважении к суверенитету всех стран".

Также Пекин не поддерживает санкции Запада против Москвы и сохраняет с ней экономическое и политическое партнерство.

Недавно глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что Китай систематически поставляет России компоненты, имеющие военное назначение.

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