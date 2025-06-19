В Кремле заявили о предстоящем визите Путина в Китай: раскрыли дату

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай 31 августа. Во время визита возможны "полномасштабные" переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника диктатора России по международным делам Юрия Ушакова, которого цитирует "РИА Новости".
По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин встретятся в Китае во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить с 31 августа по 1 сентября.
"Также вместе примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - заявил Ушаков.
Китай утверждает о нейтралитете в отношении полномасштабной войны страны-террориста России против Украины и призывает к "мирному урегулированию через переговоры". В то же время он избегает прямых оценок агрессии Москвы и утверждает об "уважении к суверенитету всех стран".
Также Пекин не поддерживает санкции Запада против Москвы и сохраняет с ней экономическое и политическое партнерство.
Недавно глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что Китай систематически поставляет России компоненты, имеющие военное назначение.
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