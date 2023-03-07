UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кремлі вважають досить "вільною" стелю цін на російську нафту

Фото: Дмитро Пєсков поки почувається вільно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська влада вважає, що стеля цін на російську нафту країнами Заходу була встановлена "досить вільно". Російська нафта і так продається дешевше цієї межі.

Про це офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Стеля була досить вільно встановлено з їх погляду. З одного боку, вони встановили стелю, а з іншого боку, начебто, і стелі немає, виходячи з існуючого рівня цін, існуючого рівня практики", - сказав Пєсков.

Так Пєсков прокоментував заяву спецпредставника США з енергетики Амоса Хохштейна про те, що стеля цін на нафту працює добре.

"Звичайно, жодної стелі ми не визнаємо і не визнаємо. Працюємо так, щоб ця система не завдавала шкоди нашим власним інтересам", - сказав Пєсков, зазначивши, що в Москві вжили "власних заходів".

Раніше спеціальний координатор президента США з міжнародних енергетичних питань Амос Хохштейн заявив, що цінові обмеження, запроваджені країнами G7 та союзниками, щоб змусити Росію продавати свою нафту та нафтопродукти зі знижкою, працюють добре.

Країни Великої сімки, Європейський союз та Австралія 5 грудня запровадили верхню межу цін на морські перевезення російської нафти, встановивши її на рівні 60 доларів за барель у рамках санкцій проти Росії за її вторгнення до України. Крім того, 5 лютого "Велика сімка" та союзники ввели цінову стелю на продаж російського палива.

Нагадаємо, середня ціна на нафтуосновної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до 49,6 доларів за барель. Це у 1,86 разів нижче, ніж у лютому 2022 року. При цьому нафта марки Brent торгувалася понад 80 доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НефтьКремль