В Кремле считают "вольготным" потолок цен на российскую нефть

"Потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики", - сказал Песков.

Так Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по энергетике Амоса Хохштейна о том, что потолок цен на нефть работает хорошо.

"Естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", - сказал Песков, отметив, что в Москве приняли "собственные меры".