У Росії висунули умову для підписання мирної угоди з Україною

За словами Лаврова, перед підписанням мирної угоди між Києвом та Москвою для України "оптимальним варіантом" було б "проведення виборів".

"Будемо дивитися, хто має легітимність з української влади. Нинішня конституція (України, - ред.) начебто дозволяє говорити про голову Верховної Ради, але оптимальним варіантом було б проведення виборів", - заявив голова відомства.

Також він додав, що, згідно з позицією російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський нібито "легітимністю не володіє".