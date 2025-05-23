В Кремле выдвинули условие для подписания мирного соглашения между Россией и Украиной

По словам Лаврова, перед подписанием мирного соглашения между Киевом и Москвой для Украины "оптимальным вариантом" было бы "проведение выборов".

"Будем смотреть, кто имеет легитимность из украинской власти. Нынешняя конституция (Украины, - ред.) вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной Рады, но оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - заявил глава ведомства.

Также он добавил, что, согласно позиции российского диктатора Владимира Путина, Зеленский якобы "легитимностью не обладает".