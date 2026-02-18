ua en ru
У Кремлі вигадали новий метод підбурювання росіян до війни проти України

Середа 18 лютого 2026 03:56
У Кремлі вигадали новий метод підбурювання росіян до війни проти України Фото: росіянам подають війну проти України як протистояння "ворожому" Заходу (Gettyy Images)
Автор: Маловічко Юлія

Кремль готує росіян до тривалої війни проти України та колективного Заходу, оформлюючи це у "традиційні цінності". Готувати до війни почнуть вже зі школи, де викладатимуть відповідні предмети.

Як передає РБК-Україна, про це повідомили в "Службі зовнішньої розвідки".

Також в РФ посеред студентів будуть проводить так звані ідеологічні тести, а загалом росіянам заборонять ще низку фільмів.

Як пишуть в СЗРУ, ініціативи Кремля можуть суттєво розширити контроль в РФ над культурною та інформаційною сферою.

Так, розглядається створення постійної міжвідомчої групи, яка координуватиме просування наративу “традиційних цінностей” у російському інформаційному просторі. Формально це подається як формування “сімейно орієнтованого середовища”, однак перелік запланованих інструментів свідчить про посилення ідеологічного регулювання.

Заборона фільмів і тиск на онлайн-платформи

З 1 березня 2026 року в Росії набуде чинності заборона на прокат фільмів, які нібито дискредитують “традиційні цінності”. Такі стрічки не отримуватимуть прокатних посвідчень.

Крім того, їх планують витісняти з великих онлайн-платформ. За поширення контенту, який підпадатиме під нові критерії, передбачені штрафи.

Фактично йдеться про розширення механізмів цензури під прикриттям захисту моральних норм.

Новий предмет у школах і перевірки у вишах

Паралельно з 2026/2027 навчального року в російських школах планують запровадити предмет “духовно-моральна культура Росії”. Його позиціонують як курс, спрямований на виховання “ціннісних орієнтирів” у молоді.

У вищих навчальних закладах розглядається впровадження цифрового тестування студентів на відповідність ідеологічним установкам держави. Такий крок може означати інституційне закріплення світоглядного контролю в освітній системі.

Частина ширшої внутрішньої стратегії

Оформлення "ціннісної" політики є елементом ширшої внутрішньополітичної лінії. Через морально-ідеологічний порядок денний російська влада прагне:

  • консолідувати суспільство навколо державного курсу;
  • підвищити рівень лояльності до центру ухвалення рішень;
  • посилити контроль над інформаційним середовищем;
  • зменшити суспільну увагу до економічних проблем.

Перенесення акценту з соціально-економічних труднощів на культурні конфлікти дозволяє знижувати політичні ризики для Кремля та мобілізувати електорат навколо ідеологічних гасел.

Зовнішньополітичний вимір

У зовнішній політиці інституціоналізація доктрини “традиційних цінностей” закріплює подання війни проти України як тривалого цивілізаційного протистояння із Заходом.

Така рамка дає владі додаткові аргументи для:

  • збереження високих військових витрат;
  • подальших обмежень громадянських свобод;
  • перерозподілу ресурсів на користь силових структур.

Таким чином, ідеологія дедалі більше перетворюється на інструмент управління в умовах затяжної конфронтації та внутрішнього тиску.

