В Кремле придумали новый метод подстрекательства россиян к войне против Украины

Кремль готовит россиян к длительной войне против Украины и коллективного Запада, оформляя это в "традиционные ценности". Готовить к войне начнут уже со школы, где будут преподавать соответствующие предметы.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщили в "Службе внешней разведки".

Также в РФ среди студентов будут проводить так называемые идеологические тесты, а в целом россиянам запретят еще ряд фильмов.

Как пишут в СВРУ, инициативы Кремля могут существенно расширить контроль в РФ над культурной и информационной сферой.

Так, рассматривается создание постоянной межведомственной группы, которая будет координировать продвижение нарратива "традиционных ценностей" в российском информационном пространстве. Формально это подается как формирование "семейно ориентированной среды", однако перечень запланированных инструментов свидетельствует об усилении идеологического регулирования.

Запрет фильмов и давление на онлайн-платформы

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу запрет на прокат фильмов, которые якобы дискредитируют "традиционные ценности". Такие ленты не будут получать прокатных удостоверений.

Кроме того, их планируют вытеснять с крупных онлайн-платформ. За распространение контента, который будет подпадать под новые критерии, предусмотрены штрафы.

Фактически речь идет о расширении механизмов цензуры под прикрытием защиты моральных норм.

Новый предмет в школах и проверки в вузах

Параллельно с 2026/2027 учебного года в российских школах планируют ввести предмет "духовно-нравственная культура России". Его позиционируют как курс, направленный на воспитание "ценностных ориентиров" у молодежи.

В высших учебных заведениях рассматривается внедрение цифрового тестирования студентов на соответствие идеологическим установкам государства. Такой шаг может означать институциональное закрепление мировоззренческого контроля в образовательной системе.

Часть более широкой внутренней стратегии

Оформление "ценностной" политики является элементом более широкой внутриполитической линии. Через морально-идеологическую повестку дня российская власть стремится:

консолидировать общество вокруг государственного курса;

повысить уровень лояльности к центру принятия решений;

усилить контроль над информационной средой;

уменьшить общественное внимание к экономическим проблемам.

Перенос акцента с социально-экономических трудностей на культурные конфликты позволяет снижать политические риски для Кремля и мобилизовать электорат вокруг идеологических лозунгов.

Внешнеполитическое измерение

Во внешней политике институционализация доктрины "традиционных ценностей" закрепляет представление войны против Украины как длительного цивилизационного противостояния с Западом.

Такая рамка дает властям дополнительные аргументы для:

сохранения высоких военных расходов;

дальнейших ограничений гражданских свобод;

перераспределения ресурсов в пользу силовых структур.

Таким образом, идеология все больше превращается в инструмент управления в условиях затяжной конфронтации и внутреннего давления.