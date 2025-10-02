ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Кремлі відреагували на можливі поставки Україні Tomahawk

Кремль, Четвер 02 жовтня 2025 14:14
UA EN RU
У Кремлі відреагували на можливі поставки Україні Tomahawk Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Кремлі заявили, що Росія "належним чином" реагуватиме на можливу передачу Україні ракет Tomahawk від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Пєсков наголосив, що Росія "належним чином" реагуватиме на поставки ракет Томагавк Україні, хоча уточнень щодо того, що саме це означає він не залишив.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що США нібито передадуть Україні розвіддані для ударів вглиб Росії.

Він зазначив, що такі публікації "не бувають на порожньому місці", та навіть підкреслив, що для нього це не новина, оскільки, за його даними, Вашингтон вже в режимі онлайн постачає Києву розвідінформацію.

"Це повідомлення ЗМІ. Хоча, як показує практика, на порожньому місці вони не бувають. Сполучені Штати Америки передають Україні розвіддані в постійному режимі, в режимі онлайн. Це не новація. Можна тільки припускати, скажімо так, які саме розвіддані. Але що обмін розвідданими йде, точніше не обмін, а постачання і задіяння всієї інфраструктури НАТО і США для збору і передачі Україні розвідданих йде, це очевидно", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, що раніше сьогодні західні ЗМІ повідомили, що США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергетиці РФ.

Крім того, нещодавно український президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп підтримав право України бити у відповідь на удари Росії. Зокрема, атакувати енергетику.

Глава держави наголосив, Україна не буде слабкою і реагуватиме на російські атаки на енергетику. Також на початку тижня спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії.

У тому ж інтерв'ю Fox News він повідомив, що рішення про постачання Tomahawk Україні поки що не ухвалено, і остаточне рішення буде за Трампом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
Новини
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим