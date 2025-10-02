У Кремлі відреагували на можливі поставки Україні Tomahawk
У Кремлі заявили, що Росія "належним чином" реагуватиме на можливу передачу Україні ракет Tomahawk від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.
Пєсков наголосив, що Росія "належним чином" реагуватиме на поставки ракет Томагавк Україні, хоча уточнень щодо того, що саме це означає він не залишив.
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що США нібито передадуть Україні розвіддані для ударів вглиб Росії.
Він зазначив, що такі публікації "не бувають на порожньому місці", та навіть підкреслив, що для нього це не новина, оскільки, за його даними, Вашингтон вже в режимі онлайн постачає Києву розвідінформацію.
"Це повідомлення ЗМІ. Хоча, як показує практика, на порожньому місці вони не бувають. Сполучені Штати Америки передають Україні розвіддані в постійному режимі, в режимі онлайн. Це не новація. Можна тільки припускати, скажімо так, які саме розвіддані. Але що обмін розвідданими йде, точніше не обмін, а постачання і задіяння всієї інфраструктури НАТО і США для збору і передачі Україні розвідданих йде, це очевидно", - підкреслив Пєсков.
Нагадаємо, що раніше сьогодні західні ЗМІ повідомили, що США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів по енергетиці РФ.
Крім того, нещодавно український президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп підтримав право України бити у відповідь на удари Росії. Зокрема, атакувати енергетику.
Глава держави наголосив, Україна не буде слабкою і реагуватиме на російські атаки на енергетику. Також на початку тижня спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії.
У тому ж інтерв'ю Fox News він повідомив, що рішення про постачання Tomahawk Україні поки що не ухвалено, і остаточне рішення буде за Трампом.