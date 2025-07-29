У Кремлі відповіли на заяву Трампа про скорочення 50-денного дедлайну

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо скорочення 50-денного дедлайну та його "незацікавленості" у зустрічі з диктатором РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова, якого цитують росЗМІ.
За словами Пєскова, Москва "прийняла до відома" позицію Трампа, однак не змінює курсу на проведення війни проти України.
У Москві підкреслили, що так звана "спеціальна військова операція" триває, і водночас заявили про нібито збереження прихильності до мирного процесу.
Пєсков наголосив, що для Кремля ключовим залишається забезпечення "власних національних інтересів" у будь-якому форматі врегулювання конфлікту.
"І ми, як і раніше, зберігаємо відданість мирному процесу до врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів у ході цього врегулювання. Тут я хотів би уникнути оцінок. Ми взяли до уваги заяву президента Трампа”, - заявив Пєсков.
Дональд Трамп скоротив термін, відведений Володимиру Путіну для початку переговорів щодо припинення війни в Україні.
Президент США, який раніше озвучив 50-денний ліміт, тепер вимагає, аби Кремль пішов на контакт до 9 серпня.
28 липня Трамп заявив, що розчарований відсутністю будь-яких зрушень і звинуватив Москву у небажанні домовлятися.
У відповідь він зсунув дедлайн уперед, зазначивши, що фінальне вікно для переговорів закінчиться між 7 та 9 серпня.
У разі провалу переговорів Трамп пригрозив запровадженням 100% тарифів на російський імпорт, починаючи з 2 вересня.
Видання Reuters повідомило, що такі заходи можуть вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини.
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