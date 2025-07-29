У Кремлі відповіли на заяву Трампа про скорочення 50-денного дедлайну

За словами Пєскова, Москва "прийняла до відома" позицію Трампа, однак не змінює курсу на проведення війни проти України.

У Москві підкреслили, що так звана "спеціальна військова операція" триває, і водночас заявили про нібито збереження прихильності до мирного процесу.

Пєсков наголосив, що для Кремля ключовим залишається забезпечення "власних національних інтересів" у будь-якому форматі врегулювання конфлікту.

"І ми, як і раніше, зберігаємо відданість мирному процесу до врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів у ході цього врегулювання. Тут я хотів би уникнути оцінок. Ми взяли до уваги заяву президента Трампа”, - заявив Пєсков.