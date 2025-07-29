В Кремле ответили на заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна и его "незаинтересованности" во встрече с диктатором РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова, которого цитируют росСМИ.
По словам Пескова, Москва "приняла к сведению" позицию Трампа, однако не меняет курса на проведение войны против Украины.
В Москве подчеркнули, что так называемая "специальная военная операция" продолжается, и в то же время заявили о якобы сохранении приверженности мирному процессу.
Песков подчеркнул, что для Кремля ключевым остается обеспечение "собственных национальных интересов" в любом формате урегулирования конфликта.
"И мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу к урегулированию конфликта вокруг Украины и обеспечению наших интересов в ходе этого урегулирования. Здесь я хотел бы избежать оценок. Мы приняли во внимание заявление президента Трампа", - заявил Песков.
Дональд Трамп сократил срок, отведенный Владимиру Путину для начала переговоров о прекращении войны в Украине.
Президент США, который ранее озвучил 50-дневный лимит, теперь требует, чтобы Кремль пошел на контакт до 9 августа.
28 июля Трамп заявил, что разочарован отсутствием каких-либо сдвигов и обвинил Москву в нежелании договариваться.
В ответ он сдвинул дедлайн вперед, отметив, что финальное окно для переговоров закончится между 7 и 9 августа.
В случае провала переговоров Трамп пригрозил введением 100% тарифов на российский импорт, начиная со 2 сентября.
Издание Reuters сообщило, что такие меры могут повлиять на экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию.
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