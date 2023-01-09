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У Кремлі спробували заспокоїли росіян після новин про легкі танки для ЗСУ

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль намагається заспокоїти росіян після рішення Франції передати Україні легкі танки AMX-10RC. Керівництво РФ переконує, що нове озброєння нічого не змінить.

Відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Навряд чи має сенс говорити лише про французьке рішення. Знаємо, що і колективна Європа, і Північноатлантичний альянс, і Сполучені Штати Америки - вони вкачали вже десятки мільярдів доларів в Україну шляхом постачання озброєнь", - сказав спікер Кремля.

Водночас Пєсков на брифінгу запевнив російських пропагандистів, що новітнє озброєння, яке отримає українська армія, нібито не змінить ситуацію на фронті.

"Постачання можуть додати болю українському народу, затягнути їхні страждання. Але принципово нічого змінити не зможуть. Зірвати досягнення цілей "спецоперації" ці поставки не здатні", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Україна отримає французькі легкі танки AMX-10RC.

Детальніше про те, що це за озброєння та як воно може посилити українське військо - у матеріалі РБК-Україна.

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