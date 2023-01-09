В Кремле попытались успокоить россиян после новостей о легких танках для ВСУ

"Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - сказал спикер Кремля.

В то же время Песков на брифинге заверил российских пропагандистов, что новейшее вооружение, которое получит украинская армия, якобы не изменит ситуацию на фронте.

"Снабжение могут добавить боли украинскому народу, затянуть их страдания. Но принципиально ничего изменить не смогут. Сорвать достижения целей "спецоперации" эти поставки не способны", - заявил Песков.