У Кремлі розмріялись повністю відновити обсяги експорту дизеля після угоди зі США

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що перший танкер із 40 тисячами тонн російського дизельного палива має вирушити до США вже завтра.

За його словами, процес підписання контрактів між Росією та США щодо постачання дизеля перебуває на завершальній стадії.

У Москві розраховують, що поставки до американського напрямку можуть стати частиною ширших планів із відновлення експорту пального.

Росія хоче відновити обсяги експорту дизеля до кінця року

Новак також заявив, що до кінця року Росія може повністю відновити обсяги експорту дизельного палива.

За його словами, ближче до завершення року російський дизель зможуть отримувати й інші країни, а не лише США. Однак конкретних держав, які можуть стати покупцями, він не назвав.

Окрім експорту дизеля, російський віце-прем'єр висловився про перспективи газової інфраструктури та співпраці з Китаєм.

За словами Новака, пошкоджені нитки газопроводів "Північний потік" технічно можна відновити. Водночас у наведеній заяві не йдеться про конкретні строки проведення робіт або ухвалене рішення щодо ремонту.