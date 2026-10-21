RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

В Кремле размечтались полностью восстановить объемы экспорта дизеля после соглашения с США

12:55 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко

Россия рассчитывает к концу года возобновить объемы экспорта дизельного топлива. В Москве также заявили о подготовке первой поставки в США и возможности расширения круга покупателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что первый танкер с 40 тысяч тонн российского дизельного топлива должен отправиться в США уже завтра.

По его словам, процесс подписания контрактов между Россией и США по поставкам дизеля находится на завершающей стадии.

В Москве рассчитывают, что поставки в американское направление могут стать частью более широких планов по возобновлению экспорта горючего.

Россия хочет возобновить объемы экспорта дизеля до конца года

Новак также заявил, что до конца года Россия может полностью восстановить объем экспорта дизельного топлива.

По его словам, ближе к концу года российский дизель смогут получать и другие страны, а не только США. Однако конкретных государств, могущих стать покупателями, он не назвал.

Кроме экспорта дизеля, российский вице-премьер высказался о перспективах газовой инфраструктуры и сотрудничестве с Китаем.

По словам Новака, поврежденные нити газопроводов "Северный поток" технически можно восстановить. В то же время в данном заявлении речь не идет о конкретных сроках проведения работ или принятом решении по ремонту.

Напомним, в начале октября администрация президента США Дональда Трампа договорилась с Москвой о поставках дизельного горючего. После этого Минфин США временно вывел российское дизтопливо из под санкций до 7 апреля 2027 года.

В США надеются, что ослабление санкций в отношении российского дизеля поможет склонить российского диктатора Владимира Путина к компромиссу по завершению войны в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДизтопливо