В Кремлі раптом відхрестились від ідеї мирних переговорів без участі України

За словами Пєскова, Росія високо цінує зусилля Сполучених Штатів щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні. Водночас він наголосив, що без участі української сторони досягти остаточних домовленостей не вдасться.

"Остаточного врегулювання українського конфлікту без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливо", – заявив речник Кремля.

При цьому Пєсков не уточнив, кого саме Москва хотіла б бачити представником України на переговорах. Також він не назвав можливого формату майбутніх зустрічей.



