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В Кремле вдруг открестились от идеи мирных переговоров без участия Украины

14:06 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: представитель российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)

В Кремле прокомментировали возможность мирных переговоров без участия Украины и заявили, что окончательная договоренность о завершении войны без представителей Киева невозможна.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам Пескова, Россия высоко ценит усилия Соединенных Штатов в поиске путей завершения войны в Украине. В то же время, он подчеркнул, что без участия украинской стороны достичь окончательных договоренностей не удастся.

"Окончательное урегулирование украинского конфликта без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", - заявил спикер Кремля.

При этом Песков не уточнил, кого именно Москва хотела видеть представителем Украины на переговорах. Также он не назвал возможный формат предстоящих встреч.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщило, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием США и Китая, чтобы договориться о завершении войны на выгодных для Москвы условиях. Президента Украины Владимира Зеленского на встречу приглашать не планируют.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал эту идею, заявив, чтотакой формат только поощрит Россию продолжать войну. Он выступил за переговоры с участием Украины, США и России.

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