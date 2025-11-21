У Кремлі пожалілись, що нібито не чули про згоду України обговорювати мирний план

Що передувало

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ініціювали розробку великого плану по завершенню війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що план "непростий" для України, але сказав, що США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

У Білому домі розглядають цей план як "живий документ", який може бути змінений на основі обговорень зі сторонами. За даними американських ЗМІ, Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів під час переговорів і змогла включити деякі зі своїх позицій.

Україна підтвердила готовність рухатися до реального завершення війни, і президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не має наміру перешкоджати мирному процесу, коментуючи результати зустрічі з американською делегацією, яка передала Україні свої пропозиції та низку пунктів можливого плану врегулювання.

Також раніше президент України Володимир Зеленський і міністр армії США Ден Дрісколл узгодили орієнтовні строки підготовки та підписання майбутньої угоди за американським планом врегулювання. За інформацією Axios, під час переговорів у Києві український лідер підтвердив готовність співпрацювати з Вашингтоном над запропонованими положеннями мирного плану.

Окрім того, у мережі опублікували повний текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають підписати найближчим часом Україну та РФ.