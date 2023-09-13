У Кремлі побоюються реакції росіян на "другу хвилю" мобілізації, - ISW

У Кремлі не можуть визначитися з новою хвилею мобілізації та чергового призову на військову службу через побоювання негативних реакцій у суспільстві.

У публікації зазначається, що, як стверджують російські інсайдерські джерела, найближче оточення Кремля знову активно не погоджується з необхідністю та підготовкою до "другої хвилі" мобілізації резервів напередодні піврічного осіннього призову до армії, який розпочинається 1 жовтня.

Так, російський Telegram-канал, ймовірно пов'язаний із джерелами в російських службах безпеки, писав про те, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації резервів і сподіваються провести ще одну - восени.

Аналітики звертають увагу на важливість враховувати різницю між:

звичайним у РФ піврічним призовом на військову службу,

великомасштабною мобілізацією резервів, подібної до минулої осені, коли могли набрати близько 300 тисяч резервістів,

"прихованою мобілізацією", яка призводить до залучення резервістів у меншій кількості, але протягом тривалого часу,

а також різними спробами спонукати чи змусити росіян підписати нібито добровільні контракти із російськими військовими.

Канал заявив, що російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів та перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, щоб забезпечити процес мобілізації резерву, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 осіб на контрактну службу з використанням примусових заходів, зазначається у звіті.

Також там звучала заява про те, що в РФ впливова група "силовиків-яструбів" також пропонує суворіші заходи щодо мобілізації резервів, такі як обмеження певних осіб на отримання відстрочок щодо мобілізації, що викликало серйозні розбіжності з чиновниками в адміністрації російського диктатора.

За даними каналу, у Путіна побоюються реакції на подібні заходи з боку інших російських чиновників та суспільства загалом.

При цьому експерти ISW зазначають, що ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими та не вказують на те, що Путін зрештою вирішив провести другу хвилю мобілізації резервів у найближчому майбутньому.

Перед цим в Інституті вивчення війни спостерігали зростання дискусій щодо підготовки до мобілізації резервів у Росії та спекуляцій напередодні весняного призову на початку 2023 року

"Окремі російські чиновники також запропонували радикальніші заходи щодо мобілізації, які не були реалізовані. Путін також підкреслив темпи набору російських контрактників, відповідаючи на питання про можливу другу хвилю мобілізації резервів на Східному економічному форумі 12 вересня", - йдеться в публікації.

Також аналітики додають, що така відповідь керівника Кремля не обов'язково створює інформаційні умови для підготовки російського суспільства до примусової мобілізації, а натомість може свідчити "про його прихильність" до практики триваючої "прихованої мобілізації", оскільки будь-яка нова хвиля мобілізації резервів залежить від Путіна.

Ключові висновки:

Російський диктатор Володимир Путін повторив кілька шаблонних інформаційних операцій, неправдиво представивши контрнаступ ЗСУ як нібито невдалу спробу, і звинуватив Україну в небажанні вести переговори під час свого виступу на Східному економічному форумі.

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Мобілізація у Росії

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