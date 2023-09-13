В Кремле опасаются реакции россиян на "вторую волну" мобилизации, - ISW

В Кремле не могут определиться с новой волной мобилизации и очередного призыва на военную службу из-за опасений негативных реакций в обществе.

В публикации отмечается, что как утверждают российские инсайдерские источники, ближайшее окружение Кремля снова активно не соглашается с необходимостью и подготовкой ко "второй волне" мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призыва в армию, который начинается 1 октября.

Так, российский Telegram-канал, предположительно связанный с источниками в российских службах безопасности, писал о том, что отдельные российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации резервов и надеются провести еще одну - осенью.

Аналитики обращают внимание на важность учитывать разницу между:

обычным в РФ полугодовым призывом на военную службу,

крупномасштабной мобилизацией резервов, подобной прошлой осени, когда могли набрать около 300 тысяч резервистов,

"скрытой мобилизацией", которая приводит к привлечению резервистов в меньшем количестве, но в течение длительного периода времени,

а также различными попытками побудить или принудить россиян подписать якобы добровольные контракты с российскими военными.

Канал заявил, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября, чтобы обеспечить процесс мобилизации резерва, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 человек на контрактную службу с использованием принудительных мер, указывается в отчете.

Также там звучало заявление о том, что в РФ влиятельная группа "силовиков-ястребов" также предлагает более строгие меры по мобилизации резервов, такие как ограничение определенных лиц на получение отсрочек по мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации российского диктатора.

По данным канала, у Путина опасаются реакции на подобные меры со стороны других российских чиновников и общества в целом.

При этом эксперты ISW отмечают, что эти планы, предложения и разногласия не новы и не указывают на то, что Путин в конечном итоге решил провести вторую волну мобилизации резервов в ближайшем будущем.

Перед этим в Институте изучения войны наблюдали рост дискуссий о подготовке к мобилизации резервов в России и спекуляций в преддверии весеннего призыва в начале 2023 года

"Отдельные российские чиновники также предложили более радикальные меры по мобилизации, которые не были реализованы. Путин также подчеркнул темпы набора российских контрактников, отвечая на вопрос о возможной второй волне мобилизации резервов на Восточном экономическом форуме 12 сентября", - говорится в публикации.

Также аналитики добавляют, что такой ответ руководителя Кремля не обязательно создает информационные условия для подготовки российского общества к принудительной мобилизации, а вместо этого может свидетельствовать "о его приверженности" продолжающейся практике "скрытой мобилизации, так как любая новая волна мобилизации резервов зависит от Путина.

Ключевые выводы:

Российский диктатор Владимир Путин повторил несколько шаблонных информационных операций, ложно представив контрнаступление ВСУ как якобы неудачную попытку, и обвинил Украину в нежелании вести переговоры во время своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Приморский край 12 сентября и в ближайшие дни встретится с Путиным, вероятно, для обсуждения поставок северокорейских артиллерийских боеприпасов в РФ.

Сообщается, что российские власти скорректировали системы противовоздушной обороны вокруг Москвы в свете недавнего увеличения количества ударов беспилотников по городу, вероятно, отчасти для того, чтобы смягчить жалобы в российском информационном пространстве на неэффективность противовоздушной обороны вокруг столицы РФ.

Войска РФ 12 сентября вели наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка - Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, и продвинулись на отдельных участках.

Украинские войска 12 сентября провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк и в западной части Запорожской области.

Российские чиновники внесли в Госдуму РФ законопроект, который будет наказывать российских военнослужащих, что воюют в составе добровольческих вооруженных формирований, за потерю или умышленное уничтожение военной техники или материалов.

Российские оккупационные "власти" продолжают депортировать детей из оккупированных территорий Украины в РФ под видом якобы развлекательных программ.

Мобилизация в России

Недавно в британской разведке озвучили данные, что в РФ накануне президентских выборов, запланированных на март 2024 года, власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Как ранее сообщали в Генеральном штабе ВСУ, во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется временно оккупированных территорий Украины.