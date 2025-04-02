У Кремлі підтвердили, що візит представника Путіна до США можливий

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який минулого місяця був призначений спеціальним представником РФ з питань міжнародного економічного та інвестиційного співробітництва, цього тижня відвідає Вашингтон.

Телеканал CNN з посиланням на джерела зазначив, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником президента США з Близького Сходу і учасником переговорного процесу щодо війни РФ проти України Стівом Віткоффом.

Сам Дмитрієв, коментуючи інформацію CNN, говорив, що такий візит "можливий".

Додамо, що Кирило Дмитрієв був включений до складу делегації РФ для переговорів з США в Ер-Ріяді 18 лютого 2025 року. Він перебуває під санкціями західних країн з лютого 2022 року. Зокрема, проти Дмитрієва ввели санкції і США.

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