В Кремле подтвердили, что визит представителя Путина в США возможен

Напомним, западные СМИ сообщили, что глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который в прошлом месяце был назначен специальным представителем РФ по вопросам международного экономического и инвестиционного сотрудничества, на этой неделе посетит Вашингтон.

Телеканал CNN со ссылкой на источники отметил, что Дмитриев встретится со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку и участником переговорного процесса по войне РФ против Украины Стивом Уиткоффом.

Сам Дмитриев, комментируя информацию CNN, говорил, что такой визит "возможен".

Добавим, что Кирилл Дмитриев был включен в состав делегации РФ для переговоров с США в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года. Он находится под санкциями западных стран с февраля 2022 года. В частности, против Дмитриева ввели санкции и США.

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