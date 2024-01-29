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В Кремлі підтвердили майбутній візит Путіна до Туреччини, говоритиме про Україну

Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини очікується в лютому. Говоритиме про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника російського диктатора з міжнародних справ Юрія Ушакова, якого цитує "РИА Новости".

"Так, готується візит", - заявив помічник диктатора відповідаючи на питання щодо інформації про плани Путіна відвідати Туреччину в лютому. 

Зокрема, він повідомив, що війна в Україні буде однією з основних тем переговорів. 

Що передувало 

Візит диктатора до Туреччини в лютому також підтверджувало дипломатичне джерело "РИА Новости" в Анкарі. Водночас стверджується, що ситуація залежатиме від графіків голови Туреччини Реджеп Тайїпа Ердогана та Путіна. 

Газета Türkiye раніше повідомляла, що диктатор прибуде з візитом 12 лютого

"Ця дата (12 лютого, - ред.) ймовірна, але вона не остаточна, поки триває узгодження", - повідомило джерело пропагандистського видання. 

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