В Кремлі підтвердили майбутній візит Путіна до Туреччини, говоритиме про Україну

"Так, готується візит", - заявив помічник диктатора відповідаючи на питання щодо інформації про плани Путіна відвідати Туреччину в лютому.

Зокрема, він повідомив, що війна в Україні буде однією з основних тем переговорів.

Що передувало

Візит диктатора до Туреччини в лютому також підтверджувало дипломатичне джерело "РИА Новости" в Анкарі. Водночас стверджується, що ситуація залежатиме від графіків голови Туреччини Реджеп Тайїпа Ердогана та Путіна.

Газета Türkiye раніше повідомляла, що диктатор прибуде з візитом 12 лютого.

"Ця дата (12 лютого, - ред.) ймовірна, але вона не остаточна, поки триває узгодження", - повідомило джерело пропагандистського видання.