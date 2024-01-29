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В Кремле подтвердили предстоящий визит Путина в Турцию, будет говорить об Украине

Фото: Владимир Путин, диктатор России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию ожидается в феврале. Будет говорить о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника российского диктатора по международным делам Юрия Ушакова, которого цитирует "РИА Новости".

"Да, готовится визит", - заявил помощник диктатора отвечая на вопрос относительно информации о планах Путина посетить Турцию в феврале. 

В частности, он сообщил, что война в Украине будет одной из основных тем переговоров.

Что предшествовало

Визит диктатора в Турцию в феврале также подтверждал дипломатический источник "РИА Новости" в Анкаре. При этом утверждается, что ситуация будет зависеть от графиков главы Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и Путина.

Газета Türkiye ранее сообщала, что диктатор прибудет с визитом 12 февраля.

"Эта дата (12 февраля, - ред.) вероятна, но она не окончательная, пока идет согласование", - сообщил источник пропагандистского издания.

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