У Кремлі оцінили ініціативу Трампа

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає гарною ідеєю пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я.

За його словами, російська сторона підтримує контакти з американцями та виступає за мирні рішення.

"Так, ми бачили публікацію президента Трампа щодо енергетичного перемир'я. Ми загалом, безумовно, це вважаємо дуже гарною ідеєю, гарною ініціативою", – сказав Пєсков.

У Кремлі назвали інший фактор

При цьому представник Кремля заявив, що припинення ударів по російських нафтопереробних заводах і збільшення виробництва нафтопродуктів не вирішить проблеми світового ринку.

За словами Пєскова, у Росії це дозволить забезпечити внутрішній ринок, який, як він стверджує, вже близький до повного насичення.

Він зазначив, що зараз російська влада займається забезпеченням безпеки НПЗ та інших енергетичних об'єктів. При цьому Пєсков стверджує, що основна проблема світового ринку полягає у вивезенні нафтопродуктів.

Пєсков назвав умови

У Кремлі вважають, що для збільшення постачання необхідно забезпечити безпечне мореплавання нафтоналивних суден.

Пєсков також заявив про необхідність скасування санкцій, запроваджених щодо постачання енергоресурсів.

За його словами, лише після цього світові ринки матимуть змогу отримати додаткові обсяги нафтопродуктів, а ціни можуть знизитися.

При цьому Пєсков знову наголосив, що Москва позитивно ставиться до ініціативи Трампа і має намір продовжувати контакти з американською стороною.