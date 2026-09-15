В Кремле поддержали идею Трампа об энергетическом перемирии, но выдвинули условия

В Кремле положительно оценили идею президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. При этом Дмитрий Песков заявил, что прекращение ударов по НПЗ не решит проблемы мирового рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ТАСС.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва считает хорошей идеей предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии.
По его словам, российская сторона поддерживает контакты с американцами и выступает за мирные решения.
"Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой", – сказал Песков.
При этом представитель Кремля заявил, что прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и увеличение производства нефтепродуктов само по себе не решит проблемы мирового рынка.
По словам Пескова, в России это позволит обеспечить внутренний рынок, который, как он утверждает, уже близок к полному насыщению.
Он отметил, что сейчас российские власти занимаются обеспечением безопасности НПЗ и других энергетических объектов. При этом Песков утверждает, что основная проблема для мирового рынка заключается в вывозе нефтепродуктов.
В Кремле считают, что для увеличения поставок необходимо обеспечить безопасное мореплавание нефтеналивных судов.
Песков также заявил о необходимости отмены санкций, введенных в отношении поставок энергоресурсов.
По его словам, только после этого мировые рынки смогут получить дополнительные объемы нефтепродуктов, а цены могут снизиться.
При этом Песков вновь подчеркнул, что Москва положительно относится к инициативе Трампа и намерена продолжать контакты с американской стороной.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности прекратить удары по энергетике. При этом, по данным Financial Times, диктатор РФ Владимир Путин не готов заключать такое соглашение до зимы, поскольку рассчитывает использовать атаки на украинскую энергетику для усиления давления на Киев.