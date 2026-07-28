У Кремлі обговорюють введення "воєнного стану" після виборів до Думи, - росЗМІ

Російські чиновники не виключають, що після виборів до Держдуми в країні офіційно введуть військовий стан або його окремі елементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Вёрстка ".

Як пише ЗМІ, відповідну інформацію їм озвучили одразу кілька джерел у федеральних та регіональних органах влади РФ, а також у керівництві однієї з опозиційних думських фракцій.

Так, згідно з федеральним законодавством, для того, щоб застосувати відповідний захід, буде достатньо лише указу президента, де мають бути зазначені дата і час початку дії військового стану.

Якщо це станеться, це фактично означатиме жорсткі обмеження. Серед таких:

"заморожування" діяльності партій та громадських організацій;

заборона будь-яких масових акцій;

скасування всіх виборів;

тотальна цензура;

комендантська година та обмеження пересування громадян;

крім цього, влада матиме право мобілізувати мирних жителів та їхнє майно на роботи, пов'язані з обороною.

Два політтехнологи, які працюють з Кремлем, розповіли, що такий сценарій підтримують "деякі силовики, які вже давно вважали, що треба перестати кокетничати" з населенням і "воювати всією країною".

"Трігером може послужити провал на фронті або в роботі людей у війська", - припустив один із вищезгаданих політтехнологів.

Водночас співрозмовник у керівництві однієї з думських фракцій зазначив, що "становище країни стає все серйозним" і без крайніх заходів врівноважити ситуацію може і не вийде.

При цьому джерело каже, що указу диктатора РФ Володимира Путіна "може і не бути", оскільки це зруйнує систему максимального непритягнення росіян до військових справ.

Крім того, варто враховувати, що частина заходів військового стану в РФ і так фактично діє. Прикладом є військова цензура, у зв'язку з якою публікація інформації, яка суперечитиме офіційній позиції Міноборони, може загрожувати співробітникам ЗМІ кримінальними покараннями, а самим медіа - позбавленням ліцензії.

Також російське видання додало, що наразі військовий стан діє у частині Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які захоплені і під контролем російських окупантів.