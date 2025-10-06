У Кремлі обговорюють план нападу на НАТО, - єврокомісар

"Німецька розвідка стверджує, що в неї є докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. І якщо обговорює, чи планує він напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно", - сказав Кубілюс.

Єврокомісар не відкинув, що Росія дійсно може бути готова до війни. За його словами, НАТО і Європа теж мають бути до цього готові й учитися не тільки на досвіді українців, а й на досвіді самих росіян.

"Нам потрібно надолужити згаяне. І ми вже це робимо. Європейська комісія почала підтримувати військову промисловість. У результаті цього виробництво гаубичних боєприпасів у 2025 році збільшиться. Я радий бачити, що в ЄС будуються нові збройові заводи. Ми надолужуємо згаяне", - зазначив Кубілюс.