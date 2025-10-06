UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Кремлі обговорюють план нападу на НАТО, - єврокомісар

Фото: єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У німецької розвідки є докази, що у Кремлі обговорюють план нападу на НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс заявив в інтерв'ю газеті Wyborcza.

"Німецька розвідка стверджує, що в неї є докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. І якщо обговорює, чи планує він напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно", - сказав Кубілюс.

Єврокомісар не відкинув, що Росія дійсно може бути готова до війни. За його словами, НАТО і Європа теж мають бути до цього готові й учитися не тільки на досвіді українців, а й на досвіді самих росіян.

"Нам потрібно надолужити згаяне. І ми вже це робимо. Європейська комісія почала підтримувати військову промисловість. У результаті цього виробництво гаубичних боєприпасів у 2025 році збільшиться. Я радий бачити, що в ЄС будуються нові збройові заводи. Ми надолужуємо згаяне", - зазначив Кубілюс.

Путін каже, що не планує нападати на НАТО

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що плани Росії напасти на НАТО - це, мовляв, "нісенітниця", в яку "неможливо повірити".

Зокрема російський диктатор насмілився сказати, що якщо Європа вірить у плани Росії атакувати країни НАТО, то лідери європейських країн, мовляв, "некомпетентні".

"Кажуть, що Росія збирається нападати на НАТО. Ну як в таке можна повірити? Неможливо повірити. Якщо вони дійсно в це вірять, вони некомпетентні", - заявив Путін.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзНАТОРосійська ФедераціяКремль