RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Кремле обсуждают план нападения на НАТО, - еврокомиссар

Фото: еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У немецкой разведки есть доказательства, что в Кремле обсуждают план нападения на НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил в интервью газете Wyborcza.

"Немецкая разведка утверждает, что у нее есть доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. И если обсуждает, планирует ли он нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам следует относиться крайне серьезно", - сказал Кубилюс.

Еврокомиссар не исключил, что Россия действительно может быть готова к войне. По его словам, НАТО и Европа тоже должны быть к этому готовы и учиться не только на опыте украинцев, но и на опыте самих россиян.

"Нам нужно наверстать упущенное. И мы уже это делаем. Европейская комиссия начала поддерживать военную промышленность. В результате этого производство гаубичных боеприпасов в 2025 году увеличится. Я рад видеть, что в ЕС строятся новые оружейные заводы. Мы наверстываем упущенное", - отметил Кубилюс.

 

Путин говорит, что не планирует нападать на НАТО

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что планы России напасть на НАТО - это, мол, "чушь", в которую "невозможно поверить".

В частности российский диктатор осмелился сказать, что если Европа верит в планы России атаковать страны НАТО, то лидеры европейских стран, мол, "некомпетентны".

"Говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну как в такое можно поверить? Невозможно поверить. Если они действительно в это верят, они некомпетентны", - заявил Путин.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзНАТОРоссийская ФедерацияКремль