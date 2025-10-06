В Кремле обсуждают план нападения на НАТО, - еврокомиссар

У немецкой разведки есть доказательства, что в Кремле обсуждают план нападения на НАТО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил в интервью газете Wyborcza.
"Немецкая разведка утверждает, что у нее есть доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. И если обсуждает, планирует ли он нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам следует относиться крайне серьезно", - сказал Кубилюс.
Еврокомиссар не исключил, что Россия действительно может быть готова к войне. По его словам, НАТО и Европа тоже должны быть к этому готовы и учиться не только на опыте украинцев, но и на опыте самих россиян.
"Нам нужно наверстать упущенное. И мы уже это делаем. Европейская комиссия начала поддерживать военную промышленность. В результате этого производство гаубичных боеприпасов в 2025 году увеличится. Я рад видеть, что в ЕС строятся новые оружейные заводы. Мы наверстываем упущенное", - отметил Кубилюс.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что планы России напасть на НАТО - это, мол, "чушь", в которую "невозможно поверить".
В частности российский диктатор осмелился сказать, что если Европа верит в планы России атаковать страны НАТО, то лидеры европейских стран, мол, "некомпетентны".
"Говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну как в такое можно поверить? Невозможно поверить. Если они действительно в это верят, они некомпетентны", - заявил Путин.