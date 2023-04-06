У Кремлі незадоволені зближенням Кадирова з Пушиліним, - ЦНС

В Кремлі незадоволені зближенням голови Чечні Рамзана Кадирова з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Останні кадрові зміни в окупаційній "адміністрації" захоплених районів Донецької області свідчать про невдоволення в Кремлі зближенням Пушиліна та Кадирова", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 30 березня окупанти змінили "голову уряду" так званої "ДНР". Замість Віталія Хоценка, якого відправили в Омськ, "головою уряду" призначено громадянина РФ Євгена Солнцева, який з червня був "заступником" Хоценка.
В ЦНС повідомили, що все своє життя Солнцев працював в РФ й немає жодного відношення до Донецької області. Його "призначення" розширює його повноваження й фактично саме він буде керувати регіоном й контролювати фінансові потоки.
"Це є реакцією Москви на зближення Пушиліна та Кадирова, про яке повідомлялось раніше. Пушилін роками виконує лише фіктивну роль й не має влади в регіоні. Гауляйтер давно Потрапив під вплив Кадирова, який використовує Пушиліна для монопольного права на пограбування регіону", - пояснили в Центрі національного спротиву.
Солнцев має позбавити Кадирова впливу на Донбасі та перехопити ініціативу у роботі з підрядниками, адже наразі російські еліти змагаються за право якнайшвидше освоїти кошти на "відновлення" територій.
Нагадаємо, що голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків "ДНР" у ряди своєї армії, аби посилити владу.
Лідер Чечні Рамзан Кадиров захотів створити власну приватну військову компанію після завершення роботи на державній службі.
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