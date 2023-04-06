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В Кремле недовольны сближением Кадырова с Пушилиным, - ЦНС

Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Кремле недовольны сближением главы Чечни Рамзана Кадырова с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Последние кадровые изменения в оккупационной "администрации" захваченных районов Донецкой области свидетельствуют о недовольстве в Кремле сближением Пушилина и Кадырова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 марта оккупанты сменили "главу правительства" так называемой "ДНР". Вместо Виталия Хоценко, которого отправили в Омск, "главой правительства" назначен гражданин РФ Евгений Солнцев, который с июня был "заместителем" Хоценко.

В ЦНС сообщили, что всю свою жизнь Солнцев работал в РФ и не имел никакого отношения к Донецкой области. Его "назначение" расширяет его полномочия и фактически именно он будет управлять регионом и контролировать финансовые потоки.

"Это реакция Москвы на сближение Пушилина и Кадырова, о котором сообщалось ранее. Пушилин годами играет лишь фиктивную роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние Кадырова, использующего Пушилина для монопольного права на ограбление региона", - пояснили в Центре национального сопротивления.

Солнцев должен лишить Кадырова влияния на Донбассе и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь российские элиты соревнуются за право как можно быстрее освоить средства на "восстановление" территорий.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров захотел создать свою частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.

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