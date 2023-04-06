В Кремле недовольны сближением Кадырова с Пушилиным, - ЦНС

В Кремле недовольны сближением главы Чечни Рамзана Кадырова с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Последние кадровые изменения в оккупационной "администрации" захваченных районов Донецкой области свидетельствуют о недовольстве в Кремле сближением Пушилина и Кадырова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 марта оккупанты сменили "главу правительства" так называемой "ДНР". Вместо Виталия Хоценко, которого отправили в Омск, "главой правительства" назначен гражданин РФ Евгений Солнцев, который с июня был "заместителем" Хоценко.
В ЦНС сообщили, что всю свою жизнь Солнцев работал в РФ и не имел никакого отношения к Донецкой области. Его "назначение" расширяет его полномочия и фактически именно он будет управлять регионом и контролировать финансовые потоки.
"Это реакция Москвы на сближение Пушилина и Кадырова, о котором сообщалось ранее. Пушилин годами играет лишь фиктивную роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние Кадырова, использующего Пушилина для монопольного права на ограбление региона", - пояснили в Центре национального сопротивления.
Солнцев должен лишить Кадырова влияния на Донбассе и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь российские элиты соревнуются за право как можно быстрее освоить средства на "восстановление" территорий.
Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков "ДНР" в ряды своей армии, чтобы усилить власть.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров захотел создать свою частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.
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