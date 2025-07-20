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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Кремлі неочікувано зробили комплімент Трампу після його погроз Путіну

Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Москва неочікувано похвалила президента США Дональда Трампа. Це сталося після погроз Трампа щодо укладання мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова російським пропагандистам.

"Зрозуміло, що президент Трамп - це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу. Плюс всі звикли до його досить жорсткої і прямолінійної риторики. Разом з тим він підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню", - сказав він.

Коментуючи нещодавню розмову Трампа і Путіна, прессекретар диктатора заявив, що це був діловий діалог.

"Це була прагматична ділова розмова людей, які жорстко стоять на своїх позиціях, але які готові слухати один одного", - додав Пєсков.

 

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп відтермінував посилення тиску на Росію. Трамп надав Москві 50 днів на укладання мирної угоди з Україною.

Після цього терміну президент США пригрозив вторинними митами для країн, що співпрацюють з Росією.

У Білому домі заявили, що вторинні санкції зачеплять країни, які купують нафту у Росії. Це завдасть серйозної шкоди російській економіці.

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