В Кремле неожиданно сделали комплимент Трампу после его угроз Путину

Москва неожиданно похвалила президента США Дональда Трампа. Это произошло после угроз Трампа по заключению мирного соглашения с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова российским пропагандистам.
"Понятно, что президент Трамп - это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию", - сказал он.
Комментируя недавний разговор Трампа и Путина, пресс-секретарь диктатора заявил, что это был деловой диалог.
"Это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", - добавил Песков.
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп отсрочил усиление давления на Россию. Трамп предоставил Москве 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.
После этого срока президент США пригрозил вторичными пошлинами для стран, сотрудничающих с Россией.
В Белом доме заявили, что вторичные санкции затронут страны, которые покупают нефть у России. Это нанесет серьезный ущерб российской экономике.
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