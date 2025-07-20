У Кремлі неочікувано зробили комплімент Трампу після його погроз Путіну

Москва неочікувано похвалила президента США Дональда Трампа. Це сталося після погроз Трампа щодо укладання мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова російським пропагандистам.

"Зрозуміло, що президент Трамп - це президент найбільшої країни світу, найбільшої економіки світу. Плюс всі звикли до його досить жорсткої і прямолінійної риторики. Разом з тим він підтверджує свої наміри і надалі робити все можливе, щоб сприяти мирному врегулюванню", - сказав він.

Коментуючи нещодавню розмову Трампа і Путіна, прессекретар диктатора заявив, що це був діловий діалог.

"Це була прагматична ділова розмова людей, які жорстко стоять на своїх позиціях, але які готові слухати один одного", - додав Пєсков.



