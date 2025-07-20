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В Кремле неожиданно сделали комплимент Трампу после его угроз Путину

Москва, Воскресенье 20 июля 2025 12:59
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В Кремле неожиданно сделали комплимент Трампу после его угроз Путину Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Москва неожиданно похвалила президента США Дональда Трампа. Это произошло после угроз Трампа по заключению мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова российским пропагандистам.

"Понятно, что президент Трамп - это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию", - сказал он.

Комментируя недавний разговор Трампа и Путина, пресс-секретарь диктатора заявил, что это был деловой диалог.

"Это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", - добавил Песков.

Ультиматум Трампа

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп отсрочил усиление давления на Россию. Трамп предоставил Москве 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.

После этого срока президент США пригрозил вторичными пошлинами для стран, сотрудничающих с Россией.

В Белом доме заявили, что вторичные санкции затронут страны, которые покупают нефть у России. Это нанесет серьезный ущерб российской экономике.

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Владимир Путин Российская Федерация Кремль Дональд Трамп Песков
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