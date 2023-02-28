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У Кремлі назвали умову повернення до ядерної угоди зі США

Фото: прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія не відновлюватиме участь у договорі з контролю над ядерними озброєннями зі США, якщо Вашингтон не прислухається до позиції Москви.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він заявив, що "ставлення колективного Заходу" до Росії на чолі зі США має змінитися.

"Безпека однієї країни не може бути забезпечена за рахунок безпеки іншої", - заявив спікер Путіна.

Пєсков додав, що підтримка України боєприпасами з боку НАТО означає, що вона "діє єдиним блоком уже не як наші умовні противники, а як вороги".

Нагадаємо, раніше помічник держсекретаря США з контролю над озброєннями Мелорі Стюарт заявила, що призупинення Росією участі в ключовому договорі з контролю над ядерними озброєннями ще не набуло чинності.

Раніше Рада федерації РФ ухвалила закон про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їх стратегічні арсенали.

Крім того, Франція та Британія висловили стурбованість через вихід Росії з ДСНО.

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