У Кремлі назвали умову повернення до ядерної угоди зі США

Він заявив, що "ставлення колективного Заходу" до Росії на чолі зі США має змінитися.

"Безпека однієї країни не може бути забезпечена за рахунок безпеки іншої", - заявив спікер Путіна.

Пєсков додав, що підтримка України боєприпасами з боку НАТО означає, що вона "діє єдиним блоком уже не як наші умовні противники, а як вороги".

Нагадаємо, раніше помічник держсекретаря США з контролю над озброєннями Мелорі Стюарт заявила, що призупинення Росією участі в ключовому договорі з контролю над ядерними озброєннями ще не набуло чинності.

Раніше Рада федерації РФ ухвалила закон про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їх стратегічні арсенали.

Крім того, Франція та Британія висловили стурбованість через вихід Росії з ДСНО.

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