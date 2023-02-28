В Кремле назвали условие возвращения к ядерному договору с США

Он заявил, что "отношение коллективного Запада" к России во главе с США должно измениться.

"Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой", - заявил спикер Путина.

Песков добавил, что поддержка Украины боеприпасами со стороны НАТО означает, что она "действует единым блоком уже не как наши условные противники, а как враги".

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэлори Стюарт заявила, что приостановка Россией участия в ключевом договоре по контролю над ядерными вооружениями еще не вступила в силу.

Ранее Совет федерации РФ принял закон о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин заявил, что Россия должна понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Британия, и как страна-агрессор будет учитывать их стратегические арсеналы.

Кроме того, Франция и Британия выразили обеспокоенность из-за выхода России из ДСНВ.

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