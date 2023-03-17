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У Кремлі назвали дату візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Фото: російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня. Він проведе переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кремля.

"Під час переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм", - йдеться в анонсі.

У Кремлі заявляють, що Сі Цзіньпін у Москві підпише з Путіним низку важливих двосторонніх документів, а також відбудеться "обмін думками у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені".

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що китайський лідер Сі Цзіньпін планує візит до Москви. Проте журналісти зазначали, що поїздка була запланована на квітень чи на початок травня.

При цьому Reuters повідомляло, що лідер Китаю наступного тижня зустрінеться з Путіним у Москві.

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Си ЦзиньпиньКитайРосійська ФедераціяМоскваВолодимир Путін