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У Кремлі назвали час розмови Трампа з Путіним

Понеділок 19 травня 2025 12:29
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У Кремлі назвали час розмови Трампа з Путіним Архівне фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп сьогодні проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, розмова Путіна та Трампа відбудеться з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі. Їх розмова має пройти о 17:00 за московським часом, стільки ж за київським часом.

"Відбудеться телефонна розмова з Трампом, як Трамп це вже позавчора анонсував. 17.00 за Москвою. Ну, природно, розмова важлива, з урахуванням переговорів, що відбулися в Стамбулі", - сказав Пєсков.

У Путіна також заговорили про його можливу зустріч з Трампом. Пєсков вважає, що вона має бути результативною та гарно підготовленою.

Переговори Трампа і Путіна

Днями Дональд Трамп анонсував, що в понеділок у нього відбудеться телефонна розмова з Володимиром Путіним. Також Трамп заявив, що після дзвінка Путіну зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Трамп висловив сподівання, що буде оголошено припинення вогню.

Детально про можливу розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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