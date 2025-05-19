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В Кремле назвали время разговора Трампа с Путиным

Понедельник 19 мая 2025 12:29
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В Кремле назвали время разговора Трампа с Путиным Архивное фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, разговор Путина и Трампа состоится с учетом итогов переговоров в Стамбуле. Их разговор должен пройти в 17:00 по московскому времени, столько же по киевскому времени.

"Состоится телефонный разговор с Трампом, как Трамп это уже позавчера анонсировал. 17.00 по московскому времени. Ну, естественно, разговор важный, с учетом переговоров, состоявшихся в Стамбуле", - сказал Песков.

У Путина также заговорили о его возможной встрече с Трампом. Песков считает, что она должна быть результативной и хорошо подготовленной.

Переговоры Трампа и Путина

На днях Дональд Трамп анонсировал, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с Владимиром Путиным. Также Трамп заявил, что после звонка Путину позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп выразил надежду, что будет объявлено прекращение огня.

Подробно о возможном разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

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