У Кремлі натякнули на відмову від оновленого мирного плану завершення війни в Україні

У Кремлі стверджують, що не бачили оновленої версії американського мирного плану після останніх контактів США та України, але вже попередили, що Москві можуть не сподобатися "багато речей".

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Ушакова, російська сторона ще не бачила нових пропозицій, але вже дав зрозуміти, що Москва може не сприйняти їх прихильно.

"Ми не бачили переглянутих версій американських проєктів. Коли ми їх побачимо, нам може не сподобатися багато речей, саме так я це відчуваю", - заявив помічник Кремля.

Він стверджує, що європейські та українські чиновники проведуть "активний мозковий штурм" протягом вихідних, і що Кремлю потрібно побачити, яким буде результат.