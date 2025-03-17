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У Кремлі готують тези: про що Путін говоритиме з Трампом

Понеділок 17 березня 2025 18:46
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У Кремлі готують тези: про що Путін говоритиме з Трампом Фото: президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

У Кремлі готуються до майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Головною темою розмови буде процес завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що до телефонної розмови Трампа з Путіном опрацьовують питання, які перебувають на порядку денному російсько-американських відносин. Найперше з них - врегулювання російсько-української війни.

"Стандартно готуються певні теми, які є в порядку денному... Це питання, що актуальні на даний момент, і головним чином, звісно, питання українського врегулювання. Президенту будуть підготовлені тези", - зазначив Пєсков.

Також прессекретар Путіна розповів, скільки часу зайняло узгодження розмови двох президентів.

"Такі розмови можуть узгоджуватися дуже швидко", - зазначив представник Кремля.

Переговори Путіна з Трампом

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 17 березня, заявив про плани провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Ймовірно, дзвінок відбудеться завтра, 18 березня.

При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що завтра можуть відбутися переговори Трампа і Путіна.

Варто зауважити, що ключовим предметом обговорень між США і Росією останнім часом є пропозиція Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Україною.

Додамо, що президент США Дональд Трамп очікує, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним будуть успішними і продуктивними. Про це заявила глава національної розвідки США Тулсі Габбард.

"Президент Трамп проведе дуже продуктивну розмову з Путіним у відповідний час, спираючись на свою непохитну прихильність миру", - зазначила вона.

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Дональд Трамп Мирні переговори
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