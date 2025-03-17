В Кремле готовят тезисы: о чем Путин будет говорить с Трампом

В Кремле готовятся к предстоящим переговорам президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главной темой разговора будет процесс завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax .

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что до телефонного разговора Трампа с Путиным прорабатываются вопросы, которые находятся на повестке дня российско-американских отношений. Самый первый из них - урегулирование российско-украинской войны.

"Стандартно готовятся определенные темы, которые есть в повестке дня... Это вопросы, актуальные на данный момент, и главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования. Президенту будут подготовлены тезисы", - отметил Песков.

Также пресс-секретарь Путина рассказал, сколько времени заняло согласование разговора двух президентов.

"Такие разговоры могут согласовываться очень быстро", - отметил представитель Кремля.

Переговоры Путина с Трампом

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 17 марта, заявил о планах провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, звонок состоится завтра, 18 марта.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что завтра могут состояться переговоры Трампа и Путина.

Стоит заметить, что ключевым предметом обсуждений между США и Россией в последнее время является предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Украиной.