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Трамп сподівається на успішні переговори з Путіним, - глава нацрозвідки США

Понеділок 17 березня 2025 16:46
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Трамп сподівається на успішні переговори з Путіним, - глава нацрозвідки США Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп очікує, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним будуть успішними і продуктивними.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю NDTV заявила глава національної розвідки США Тулсі Габбард.

Вона нагадала, що Трамп уже дуже чітко окреслив свою позицію - він хоче завершити війну Росії проти України.

"Переговори (з Україною і Росією - ред.) тільки розпочалися, і він сподівається на успіх, але не для себе, а для справи миру і припинення загибелі невинних людей", - додала Габбард.

За словами голови нацрозвідки, у США є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з росіянами. Тому у Вашингтоні очікують подальшого прогресу.

"Президент Трамп проведе дуже продуктивну розмову з Путіним у відповідний час, спираючись на свою непохитну прихильність миру", - додала вона.

Переговори Путіна з Трампом

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 17 березня, заявив про плани провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Ймовірно, дзвінок відбудеться завтра, 18 березня.

При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що завтра можуть відбутися переговори Трампа і Путіна.

Варто зауважити, що ключовим предметом обговорень між США і Росією останнім часом є пропозиція Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Україною. Поки що Москва не поспішає погоджуватися.

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