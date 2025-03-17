Трамп сподівається на успішні переговори з Путіним, - глава нацрозвідки США
Президент США Дональд Трамп очікує, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним будуть успішними і продуктивними.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю NDTV заявила глава національної розвідки США Тулсі Габбард.
Вона нагадала, що Трамп уже дуже чітко окреслив свою позицію - він хоче завершити війну Росії проти України.
"Переговори (з Україною і Росією - ред.) тільки розпочалися, і він сподівається на успіх, але не для себе, а для справи миру і припинення загибелі невинних людей", - додала Габбард.
За словами голови нацрозвідки, у США є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з росіянами. Тому у Вашингтоні очікують подальшого прогресу.
"Президент Трамп проведе дуже продуктивну розмову з Путіним у відповідний час, спираючись на свою непохитну прихильність миру", - додала вона.
Переговори Путіна з Трампом
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 17 березня, заявив про плани провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Ймовірно, дзвінок відбудеться завтра, 18 березня.
При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що завтра можуть відбутися переговори Трампа і Путіна.
Варто зауважити, що ключовим предметом обговорень між США і Росією останнім часом є пропозиція Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Україною. Поки що Москва не поспішає погоджуватися.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.