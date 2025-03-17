Трамп сподівається на успішні переговори з Путіним, - глава нацрозвідки США

Президент США Дональд Трамп очікує, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним будуть успішними і продуктивними.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю NDTV заявила глава національної розвідки США Тулсі Габбард.

Вона нагадала, що Трамп уже дуже чітко окреслив свою позицію - він хоче завершити війну Росії проти України.

"Переговори (з Україною і Росією - ред.) тільки розпочалися, і він сподівається на успіх, але не для себе, а для справи миру і припинення загибелі невинних людей", - додала Габбард.

За словами голови нацрозвідки, у США є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з росіянами. Тому у Вашингтоні очікують подальшого прогресу.

"Президент Трамп проведе дуже продуктивну розмову з Путіним у відповідний час, спираючись на свою непохитну прихильність миру", - додала вона.