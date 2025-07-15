У Кремлі бояться обвалу промисловості: Путін спішно дає вказівки уряду

Падіння економіки РФ

У січні Reuters писало, що Путін дедалі більше стурбований проблемами в економіці РФ воєнного часу. Зокрема, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягав на припиненні війни з Україною і обіцяв нові санкції.

Крім того, ми писали, що Росія змушена витрачатися, щоб заманювати живу силу на війну. Водночас вона зазнає великих втрат, і як ніяк, санкції таки працюють.

У зв'язку з цими проблемами чиновники РФ цього року урізали "невійськові" витрати. Насамперед - соціальні.

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