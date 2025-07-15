В Кремле боятся обвала промышленности: Путин спешно дает указания правительству

Падение экономики РФ

В январе Reuters писало, что Путин все больше обеспокоен проблемами в экономике РФ военного времени. В частности, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивал на прекращении войны с Украиной и обещал новые санкции.

Кроме того, мы писали, что Россия вынуждена тратиться, чтобы заманивать живую силу на войну. При этом она несет большие потери, и как никак, санкции таки работают.

В связи с этими проблемами чиновники РФ в этом году урезали "невоенные" расходы. Прежде всего - социальные.

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