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Интервью

В Кремле заявили, что телефонный разговор с Путиным инициировал Порошенко

НовостиПолитика    21.06.2018 - 15:45
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Путин напомнил про амнистию для лиц в ОРДЛО и миссию ООН для сопровождения ОБСЕ

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 21 июня, инициировал президентом Украины Петро Порошенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"С учётом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) обсуждены вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Так, Путин назвал боевые действия на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". Также с российской стороны заявили о безальтернативности "комплекса мер" 2015 года.

Отметим, что одним из условий "комплекса мер" является амнистия для лиц, "в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины". Кроме того, требуется обсуждать местные выборы "с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Путин в разговоре с президентом Украины отметил, что учреждения миссии ООН на Донбассе возможно в условиях "содействия охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине".

В Кремле сообщили, что стороны также затронули тематику обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении в Украине, и украинских - в России.

Напомним, 21 июня президент Украины Петр Порошенко провел второй за месяц телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент Украины призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. 

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Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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